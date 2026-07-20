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Airbus-SMBC Aviation Capital commande 100 appareils de la famille A320neo
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 17:11

Airbus SE AIR.PA :

* SMBC AVIATION CAPITAL COMMANDE 100 APPAREILS DE LA FAMILLE AIRBUS A320NEO

* COMMANDE FERME PORTANT SUR 65 A321NEO ET 35 A320NEO SUPPLÉMENTAIRES

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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