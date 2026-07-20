Airbus-SMBC Aviation Capital commande 100 appareils de la famille A320neo

Airbus SE AIR.PA :
* SMBC AVIATION CAPITAL COMMANDE 100 APPAREILS DE LA FAMILLE AIRBUS A320NEO
* COMMANDE FERME PORTANT SUR 65 A321NEO ET 35 A320NEO SUPPLÉMENTAIRES
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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La police indienne et des milliers de manifestants qui dénonçaient des fraudes présumées aux examens universitaires et exigeaient la démission du ministre de l'Education se sont affrontés lundi dans le centre de New Delhi. Déployées en nombre, les forces de l'ordre ... Lire la suite
Il avait échappé à la justice plus de 40 ans durant mais il finira ses jours dans une prison américaine: dernier baron de la drogue à l'ancienne du Mexique, Ismael "El Mayo" Zambada, est l'un des chefs historiques du puissant cartel de Sinaloa. Près de deux ans ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi en petite forme, au premier jour d'une semaine marquée par une réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE) et des tensions persistantes autour du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, Paris (+0,02%) et ... Lire la suite
A l'occasion du salon de Farnborough, la première compagnie aérienne indienne a officialisé la signature d'un protocole d'accord historique portant sur plus de 1 000 moteurs LEAP-1A. La compagnie à bas coûts a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord ... Lire la suite
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