Airbus signe un contrat de soutien pour la flotte NH90 en Grèce
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 11:20
Cet accord permettra de fournir pendant cinq ans des pièces détachées et des services de maintenance afin d'augmenter significativement la disponibilité opérationnelle de la flotte.
Plus de 530 NH90 ont été livrés, totalisant plus de 500 000 heures de vol.
" Ce contrat de soutien est une étape clé pour le succès de la flotte NH90 en Grèce ", a déclaré Axel Aloccio, président de NH Industries et responsable du programme NH90 chez Airbus Helicopters.
" Nous avons récemment livré le 20e et dernier NH90 à l'Armée hellénique et ce contrat sera essentiel pour garantir que ces hélicoptères de pointe seront disponibles pour accomplir leurs missions cruciales ", a-t-il ajouté.
Valeurs associées
|195,980 EUR
|Euronext Paris
|+1,40%
