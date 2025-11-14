 Aller au contenu principal
Airbus signe un accord avec Air China Cargo pour six A350F
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 12:44

Airbus AIR.PA a annoncé vendredi la signature d'un accord avec Air China Cargo pour l'achat de six A350F, le transporteur basé à Pékin devenant ainsi le premier client de l'avionneur européen en Chine continentale à commander son nouveau cargo long-courrier.

"L’introduction de l’A350F dans notre flotte mixte contribuera à l’efficacité opérationnelle et à la maintenance", a déclaré Wang Hongyan, vice-président d’Air China Cargo dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
203,1500 EUR Euronext Paris -3,38%
AIRBUS
203,200 EUR XETRA -3,38%
