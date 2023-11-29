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Airbus signe avec le ministère espagnol de la Défense pour l'acquisition de l'UAS SIRTAP
information fournie par Reuters29/11/2023 à 11:48

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS SIGNE UN CONTRAT AVEC LE MINISTÈRE ESPAGNOL DE LA DÉFENSE POUR L'ACQUISITION DE L'UAS SIRTAP

* CE CONTRAT COMPREND UN TOTAL DE NEUF SYSTÈMES, CHACUN COMPOSÉ DE TROIS VÉHICULES AÉRIENS SANS PILOTE ET D'UNE STATION DE CONTRÔLE AU SOL

* DEUX SIMULATEURS SERONT FOURNIS POUR LA FORMATION DES FORCES ARMÉES ESPAGNOLES

* LE PREMIER VOL DU PROTOTYPE SIRTAP DEVRAIT AVOIR LIEU EN 2025

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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