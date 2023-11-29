Airbus signe avec le ministère espagnol de la Défense pour l'acquisition de l'UAS SIRTAP

Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS SIGNE UN CONTRAT AVEC LE MINISTÈRE ESPAGNOL DE LA DÉFENSE POUR L'ACQUISITION DE L'UAS SIRTAP
* CE CONTRAT COMPREND UN TOTAL DE NEUF SYSTÈMES, CHACUN COMPOSÉ DE TROIS VÉHICULES AÉRIENS SANS PILOTE ET D'UNE STATION DE CONTRÔLE AU SOL
* DEUX SIMULATEURS SERONT FOURNIS POUR LA FORMATION DES FORCES ARMÉES ESPAGNOLES
* LE PREMIER VOL DU PROTOTYPE SIRTAP DEVRAIT AVOIR LIEU EN 2025
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer