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Airbus signale un défaut, sans danger, dans la structure de fuselage d'A321neo
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 23:44
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Airbus AIR.PA a déclaré jeudi avoir identifié un défaut de qualité susceptible de réduire la résistance à la corrosion à l'intérieur de l'avant de la structure du fuselage d'un certain nombre d'avions A321neo.

La cause de ce problème a été identifié, a précisé l'avionneur dans un communiqué, ajoutant qu'un "remède" était disponible.

Les appareils peuvent continuer d'opérer, a fait savoir Airbus, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'un problème de sécurité mais de qualité.

Un peu plus tôt, Air Current a rapporté l'information et indiqué que plus de 500 avions pourraient être concernés.

(Carlos Méndez)

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