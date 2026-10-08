Airbus séduit Biman Bangladesh Airlines avec ses A350 et A321neo

Airbus a décroché une commande ferme de 10 appareils de dernière génération auprès de la compagnie aérienne nationale du Bangladesh. Le contrat porte sur quatre gros-porteurs A350-900 et six monocouloirs A321neo. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la flotte du transporteur bangladais, qui entend également renforcer sa présence à l'international.

Basée à Dacca, la compagnie entend s'appuyer sur les performances de ces nouveaux appareils, notamment en matière d'autonomie et d'efficacité opérationnelle, pour renforcer ses liaisons internationales. Cette commande doit notamment soutenir ses ambitions de développement vers l'Amérique du Nord, ainsi que vers plusieurs destinations stratégiques en Europe et au Moyen-Orient.

Cette stratégie s'inscrit dans un contexte de croissance du marché aérien bangladais, porté par le dynamisme démographique et économique du pays. L'importante diaspora bangladaise, particulièrement présente au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, contribue à soutenir la demande de transport international. Parallèlement, l'essor des échanges commerciaux devrait favoriser les besoins en fret aérien.

"Le Bangladesh est un pays dynamique de 200 millions d'habitants, doté d'une économie résiliente et d'un marché du voyage en forte croissance. Nous bénéficions également d'une diaspora mondiale de 15 millions de personnes, qui entretient des liens étroits avec le pays", a souligné Rumee A. Hossain, président du conseil d'administration de Biman Bangladesh Airlines. Il estime que l'expansion envisagée de la flotte constitue, dans ce contexte, une ambition mesurée et raisonnable.

De son côté, Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division avions commerciaux d'Airbus, a salué une étape importante dans le partenariat entre les deux entreprises. Selon lui, la complémentarité entre l'A350 et l'A321neo permettra à la compagnie de desservir de nouvelles destinations internationales tout en répondant à la hausse de la demande sur son réseau.

Airbus souligne enfin les performances de l'A350, capable de parcourir jusqu'à 18 000 kilomètres sans escale. Équipé de moteurs Rolls-Royce de dernière génération et intégrant des matériaux légers, l'appareil permet, selon l'avionneur, de réduire de 25% la consommation de carburant, les coûts d'exploitation et les émissions de CO? par rapport aux appareils concurrents de génération précédente.