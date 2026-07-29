Airbus se montre optimiste quant à ses livraisons après un deuxième trimestre solide, et tempère ses propos concernant le différend sur les moteurs

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* Le directeur général affirme que les désaccords avec Pratt concernant les moteurs ne constituent plus un obstacle pour 2026

* Il se montre très confiant quant à l'objectif de livraison fixé pour 2026

* Airbus réaffirme ses objectifs de livraison et ses objectifs financiers

* Affiche un bénéfice et un chiffre d’affaires supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre

(Ajout du directeur général au paragraphe 2, d'un analyste au paragraphe 7, et de contexte) par Tim Hepher et Florence Loeve

Airbus AIR.PA a fait part de sa confiance croissante dans son objectif crucial de livraisons d’avions et a maintenu ses autres objectifs pour 2026, alors que la société a dévoilé mercredi des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions, portés par la production d’avions commerciaux et les progrès réalisés dans le secteur de la défense.

Le directeur général Guillaume Faury a déclaré que l’objectif d’un record sectoriel de « environ 870 » livraisons d’avions cette année était compatible avec un chiffre allant jusqu'à 890 et a adopté un ton plus conciliant dans le différend qui l’oppose à Pratt & Whitney RTX.N concernant l’approvisionnement en moteurs.

Airbus et la filiale de RTX sont en désaccord depuis des mois au sujet de pénuries de moteurs que le constructeur aéronautique impute en partie à une production irrégulière, M. Faury ayant lancé une critique publique rare plus tôt cette année.

« Ce n’est plus un sujet pour 2026, et nous nous efforçons de résoudre ce différend autant que possible de manière constructive… et (c’est) quelque chose que nous devons laisser derrière nous à un moment donné », a déclaré M. Faury aux journalistes, ajoutant qu’Airbus espérait que Pratt respecterait ses engagements pour 2027.

RTX RTX.N a refusé de commenter.

Rick Deurloo, président de Pratt & Whitney Commercial, a déclaré la semaine dernière au salon aéronautique de Farnborough que les retards dans la maintenance des moteurs, qui se sont traduits par une diminution du nombre de moteurs disponibles pour la production de nouveaux avions, s’atténuaient.

Airbus a indiqué que son résultat d’exploitation ajusté au deuxième trimestre avait progressé de 54 % pour atteindre 2,43 milliards d’euros, tandis que son chiffre d’affaires avait augmenté de 28 % pour s’établir à 20,53 milliards. Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat d’exploitation de 2,19 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires de 20,25 milliards.

Airbus a livré un nombre record de 237 appareils au deuxième trimestre, soit une hausse de 39 % par rapport à la même période de l’année dernière, après avoir rattrapé son retard sur les livraisons de moteurs et surmonté un contretemps dans les livraisons vers la Chine.

« Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra à mesure qu’Airbus progresse vers ses objectifs annuels et met en œuvre ses augmentations de capacité », a déclaré Douglas Harned, analyste chez Bernstein, dans une note.

Pour l'ensemble de l'année, Airbus a réaffirmé ses objectifs, notamment un résultat d'exploitation ajusté de 7,5 milliards d'euros.

COUP DE POUCE À LA DÉFENSE

Airbus a « une grande confiance » dans l’objectif d’environ 870 livraisons, a déclaré M. Faury aux journalistes. Reuters avait rapporté ce mois-ci qu’Airbus s’était fixé de manière informelle un objectif interne supérieur à 900 livraisons, tout en conservant ses prévisions officielles inchangées.

Airbus a indiqué que le bénéfice trimestriel de sa division Défense et Espace avait bondi de 90 % pour atteindre 357 millions d’euros, grâce à la fois à des volumes plus élevés et à de meilleures marges, dans un contexte de poursuite de la relance des dépenses en Europe, mais a averti que la rentabilité ne resterait pas automatiquement aussi élevée.

Son concurrent Boeing BA.N a annoncé mardi une perte trimestrielle plus importante que prévu, mais a généré un flux de trésorerie disponible positif.

Les deux avionneurs mènent des recherches sur de nouveaux avions monocouloirs qui devraient entrer en service vers la fin de la prochaine décennie, bien que M. Faury ait laissé entendre que le calendrier pourrait être accéléré, Boeing se concentrant sur la réduction de sa dette.

Le lancement de ces nouveaux projets risque de raviver les tensions commerciales après que Boeing s’est plaint auprès du gouvernement américain d’un prêt de 3 milliards d’euros accordé à Airbus par la Banque européenne d’investissement, que la société européenne a défendu en le qualifiant de transaction conforme aux lois du marché.

Interrogé sur la question de savoir si Airbus était en pourparlers concernant de nouveaux prêts accordés par des gouvernements européens, M. Faury a répondu que la question du financement de la prochaine génération d’avions « ne figurait pas parmi mes priorités pour l’instant ».

Les deux parties se sont livrées à un différend de 17 ans devant l’Organisation mondiale du commerce au sujet d’allégations mutuelles de subventions illégales, notamment des prêts et des aides, avant de conclure une trêve qui a été renouvelée le mois dernier.