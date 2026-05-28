Airbus s'allie à Mistral AI pour accélérer l'IA souveraine dans l'aéronautique et la défense

L'avionneur européen compte renforcer l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses activités civiles et militaires, en s'appuyant sur les technologies du spécialiste français du secteur, Mistral AI.

Airbus annonce la signature d'un partenariat avec Mistral AI afin de développer l'usage de l'intelligence artificielle (IA) dans ses activités d'aviation commerciale, d'hélicoptères, de défense et d'espace.

L'accord prévoit l'acquisition par Airbus de licences couvrant l'ensemble des solutions de Mistral AI, avec des déploiements possibles sur site ou dans des environnements cloud sécurisés répondant aux exigences de souveraineté et de confidentialité.

Concrètement, le partenariat vise plusieurs cas d'usage, dont l'automatisation de documents techniques, l'optimisation de pièces aéronautiques via des simulations assistées par IA, ainsi que le développement de capacités embarquées dans les avions et satellites, notamment pour la reconnaissance automatique d'objets.

Airbus entend également utiliser ces technologies dans des applications de cybersécurité et d'assistance au codage pour la défense. Le groupe bénéficiera par ailleurs d'un accès direct aux chercheurs de Mistral AI afin de développer des solutions adaptées aux besoins complexes du secteur aéronautique.

Le titre Airbus progresse de quelque 1,3% à Paris aux alentours de la mi-séance.