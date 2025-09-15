Airbus : rumeurs d'alliance dans les satellites en Europe et contrat

(AOF) - Selon le Corriere della Sera en Italie, les groupes spatiaux Airbus , Thales et Leonardo pourraient s’allier pour combiner leurs activités satellitaires cette année. L’objectif est notamment de concurrencer Starlink d’Elon Musk. Parallèlement, Airbus Flight Hour Services a été choisi par Air Niugini pour l’entretien de sa flotte de 11 appareils A220. Ce contrat à long terme prévoit la fourniture d’énergie et couvre les services intégrés de composants, incluant le stock sur le site, l’accès au pool et les services de réparation.

Samiu Taufa, commandant de bord et officier responsable et directeur des opérations par intérim de la compagnie aérienne a déclaré : " L'arrivée de l'A220 marque une étape importante dans notre longue histoire et pour toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En collaboration avec Airbus et nos autres partenaires, nous travaillons à tous les niveaux pour répondre aux attentes de nos clients ".