 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 859,38
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus : rumeurs d'alliance dans les satellites en Europe et contrat
information fournie par AOF 15/09/2025 à 08:23

(AOF) - Selon le Corriere della Sera en Italie, les groupes spatiaux Airbus , Thales et Leonardo pourraient s’allier pour combiner leurs activités satellitaires cette année. L’objectif est notamment de concurrencer Starlink d’Elon Musk. Parallèlement, Airbus Flight Hour Services a été choisi par Air Niugini pour l’entretien de sa flotte de 11 appareils A220. Ce contrat à long terme prévoit la fourniture d’énergie et couvre les services intégrés de composants, incluant le stock sur le site, l’accès au pool et les services de réparation.

Samiu Taufa, commandant de bord et officier responsable et directeur des opérations par intérim de la compagnie aérienne a déclaré : " L'arrivée de l'A220 marque une étape importante dans notre longue histoire et pour toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En collaboration avec Airbus et nos autres partenaires, nous travaillons à tous les niveaux pour répondre aux attentes de nos clients ".

Défense

Valeurs associées

AIRBUS
194,9400 EUR Euronext Paris +0,89%
LEONARDO
50,500 EUR MIL 0,00%
THALES
255,9000 EUR Euronext Paris +2,16%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des bâtiments en construction à Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang, dans l'est du pays, le 15 septembre 2025 ( AFP / - )
    Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas
    information fournie par AFP 15.09.2025 09:12 

    La croissance de la production industrielle et celle des ventes au détail en Chine ont ralenti en août davantage qu'attendu, symptômes des difficultés persistantes de la deuxième économie mondiale, indiquent des données officielles publiées lundi. La crise prolongée ... Lire la suite

  • Premier secrétaire du parti socialiste français de gauche (PS) Olivier Faure assiste à la "Fête de l'Humanité" organisé par le journal communiste français L'Humanité, à Bretigny-sur-Orge, au sud de Paris, le 13 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Lecornu recevra les socialistes mercredi, annonce Olivier Faure
    information fournie par AFP 15.09.2025 09:08 

    Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu recevra mercredi matin les responsables du Parti socialiste, avec qui il devra négocier à l'automne un accord sur le budget 2026 pour éviter une censure, a annoncé leur Premier secrétaire Olivier Faure. "On a rendez-vous ... Lire la suite

  • Sophie Binet à Mertzwiller, le 5 juin 2025. ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Sophie Binet (CGT) exhorte le patronat à arrêter de "pleurnicher"
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.09.2025 09:07 

    La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a exhorté lundi le patronat à arrêter de "pleurnicher" et à cesser de faire des "caprices d'enfants gâtés", mettant en avant les "milliards d'aides consenties" chaque année aux entreprises. La numéro un de la centrale ... Lire la suite

  • ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Rheinmetall s'agrandit avec une acquisition dans la construction navale militaire
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.09.2025 09:02 

    Le géant de l'armement allemand Rheinmetall a annoncé dimanche soir être parvenu à un accord avec le groupe de chantiers navals Lürssen pour acquérir sa division militaire Naval Vessels Lürssen (NVL), et élargir son portefeuille à la construction navale. "Avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank