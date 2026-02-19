Airbus revoit à la baisse son objectif de production en raison des retards des moteurs Pratt & Whitney

(Ajoute des détails sur les résultats du 4ème trimestre, les prévisions pour 2026, le contexte)

Airbus AIR.PA a revu à la baisse son objectif de production de jets principaux jeudi, citant des "pénuries significatives" de moteurs chez l'un de ses principaux fournisseurs, Pratt & Whitney, filiale de RTX

RTX.N , alors qu'il a annoncé une hausse de 17% de ses bénéfices au quatrième trimestre.

Le plus grand constructeur d'avions au monde vise désormais un taux de production d'avions à fuselage étroit de 70 à 75 jets par mois d'ici la fin de l'année prochaine, qui se stabilisera à 75 par mois après 2027. Il avait précédemment prévu une cadence mensuelle de 75 en 2027, contre environ 60 aujourd'hui.

Airbus est en désaccord avec le motoriste Pratt & Whitney sur les retards depuis des mois, et les deux entreprises ont déclaré qu'elles n'avaient pas encore conclu d'accord sur les volumes pour 2026 ou 2027. Habituellement, de tels accords sont fixés quelque 18 mois à l'avance.

Dans un communiqué, Airbus a déclaré: "L'incapacité de Pratt & Whitney à s'engager sur le nombre de moteurs commandés par Airbus a un impact négatif sur les prévisions de cette année et sur la trajectoire de montée en cadence".

Pratt & Whitney n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Cette décision intervient après que Reuters a rapporté au début du mois que les inquiétudes concernant les approvisionnements de Pratt & Whitney RTX.N avaient fait naître des doutes sur la capacité d'Airbus à respecter ses objectifs de production.

Toujours jeudi, Airbus a publié un bénéfice d'exploitation ajusté de 2,98 milliards d'euros pour le quatrième trimestre, en hausse de 17%, le chiffre d'affaires ayant augmenté de 5% à 25,98 milliards d'euros. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,87 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 26,51 milliards d'euros.

Pour 2026, Airbus prévoit 870 livraisons d'avions, contre 793 l'année dernière, et un bénéfice d'exploitation ajusté d'environ 7,5 milliards d'euros.