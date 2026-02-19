FDJ United: nomination d'un nouveau directeur général adjoint

information fournie par Boursorama avec AFP • 19/02/2026 à 07:59

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

FDJ United a annoncé jeudi la nomination de son directeur financier Pascal Chaffard au poste de directeur général adjoint en charge notamment des jeux en ligne.

Pascal Chaffard aura aussi la responsabilité de la stratégie et de la transformation opérationnelle du groupe, selon le communiqué publié en marge de la présentation des résultats annuels de la FDJ United.

Il succède à Nils Andén qui a piloté l’intégration de Kindred dans le groupe depuis octobre 2024. Nils Andén "quitte l’entreprise pour mener à bien de nouveaux projets", selon le communiqué.

La nomination du nouveau directeur financier "sera annoncée à l’issue du processus de recrutement actuellement en cours", est-il ajouté.

Par ailleurs, Celia Verot, qui a rejoint FDJ United en 2024 en tant que directrice régulation, a été nommée secrétaire générale, directrice juridique et régulation du groupe au 1er janvier.