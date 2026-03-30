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Airbus réussit le premier vol de démonstration de son drone intercepteur
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 12:24

Le groupe européen franchit une étape clé dans la défense anti-drones avec un système autonome capable d'intercepter des menaces de type kamikaze à moindre coût.

Airbus annonce le succès du premier vol de démonstration de son drone intercepteur "Bird of Prey", réalisé en Allemagne, au cours duquel l'appareil a détecté, identifié et neutralisé de manière autonome un drone kamikaze à l'aide d'un missile Mark I développé avec Frankenburg Technologies.

Cette solution vise à répondre à l'essor des menaces asymétriques, en proposant un système d'interception "efficace et rentable", selon Mike Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space.

Le prototype, dérivé du drone Do-DT25, peut emporter jusqu'à 8 missiles dans sa version opérationnelle, contre 4 lors du test. Les missiles Mark I, légers (moins de 2 kg) et dotés d'une portée de 1,5 kilomètre, sont conçus pour être produits en masse à faible coût.

Kusti Salm, directeur général de Frankenburg Technologies, souligne que cette innovation "crée une nouvelle courbe de coûts pour la défense aérienne".

Le système est compatible avec l'architecture de défense intégrée de l'OTAN via la plateforme IBMS (Integrated Battle Management System) d'Airbus. De nouveaux essais avec charge militaire réelle sont prévus en 2026 afin d'accélérer l'industrialisation et la commercialisation auprès de clients potentiels.

Le titre recule de 0,6% à Paris dans un CAC globalement à l'équilibre.

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