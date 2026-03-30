Airbus réussit le premier vol de démonstration de son drone intercepteur
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 12:24
Airbus annonce le succès du premier vol de démonstration de son drone intercepteur "Bird of Prey", réalisé en Allemagne, au cours duquel l'appareil a détecté, identifié et neutralisé de manière autonome un drone kamikaze à l'aide d'un missile Mark I développé avec Frankenburg Technologies.
Cette solution vise à répondre à l'essor des menaces asymétriques, en proposant un système d'interception "efficace et rentable", selon Mike Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space.
Le prototype, dérivé du drone Do-DT25, peut emporter jusqu'à 8 missiles dans sa version opérationnelle, contre 4 lors du test. Les missiles Mark I, légers (moins de 2 kg) et dotés d'une portée de 1,5 kilomètre, sont conçus pour être produits en masse à faible coût.
Kusti Salm, directeur général de Frankenburg Technologies, souligne que cette innovation "crée une nouvelle courbe de coûts pour la défense aérienne".
Le système est compatible avec l'architecture de défense intégrée de l'OTAN via la plateforme IBMS (Integrated Battle Management System) d'Airbus. De nouveaux essais avec charge militaire réelle sont prévus en 2026 afin d'accélérer l'industrialisation et la commercialisation auprès de clients potentiels.
Le titre recule de 0,6% à Paris dans un CAC globalement à l'équilibre.
Valeurs associées
|159,4200 EUR
|Euronext Paris
|-0,62%
A lire aussi
-
(Actualisé avec futurs sur indices ; Sysco) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,37% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Un grand procès s'est ouvert lundi sous le nom d'Athanor, une loge de francs-maçons devenus commanditaires de barbouzeries: 22 personnes sont jugées pendant trois mois et demi par la cour d'assises de Paris, pour une multitude de faits allant jusqu'à l'assassinat. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer