Airbus retenu par l'Agence européenne de défense pour renforcer les capacités du drone Capa-X
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 11:47

Ce contrat de 1,1 million d'euros sur 48 mois vise à développer une version hybride multi-missions du système sans pilote.

Airbus annonce, via sa filiale Survey Copter, avoir été sélectionné par l'Agence européenne de défense (European Defence Agency) dans le cadre du projet Multi Mission Unmanned Aircraft System (M2UAS). Ce contrat stratégique s'inscrit dans une série de projets d'une durée totale de 48 mois, dotés d'un budget d'environ 1,1 million d'euros.

Le programme repose sur l'évolution du drone Capa-X afin de développer un appareil hybride capable d'assurer différentes missions selon sa configuration et ses charges utiles. La première phase, d'une durée de 12 mois, portera sur l'analyse des besoins opérationnels militaires actuels et futurs ainsi que sur l'évaluation des défis technologiques.

"Cette sélection est une reconnaissance majeure de notre expertise dans les systèmes de drones tactiques", a commenté Christophe Canguilhem, directeur du programme Capa-X chez Airbus Helicopters, soulignant l'adaptabilité du système aux besoins des forces armées.

À terme, le projet M2UAS doit permettre de définir de nouvelles architectures de drones dédiées à des missions telles que la surveillance, la reconnaissance, la guerre électronique ou le ravitaillement automatisé en vol, renforçant ainsi les capacités européennes dans les systèmes aériens sans pilote.

Le Capa-X affiche une masse de 120 kg, une autonomie de 10 heures, une portée de 100 km et une capacité d'emport de 20 kg.

Le titre Airbus progresse de 0,9% peu avant midi mais affiche un repli de plus de 10% depuis le début de l'année.

