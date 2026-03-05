Airbus reprend de l'altitude, un broker en soutien
Airbus profite ce matin d'une analyse positive de Citi, qui relève son conseil de "neutre" à "achat" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 208 à 217 euros. Selon Citi, malgré le retard pris dans l'accélération des livraisons, le groupe devrait atteindre un rythme de production de 75 appareils par mois, l'objectif final restant inchangé et soutenu par un carnet de commandes solide.
Le bureau d'études souligne également l'amélioration de l'activité défense, portée par la montée en puissance des Eurofighter Typhoon et des hélicoptères, tandis que la vigueur du dollar face à l'euro représente un avantage estimé entre 8 et 10 EUR sur la valorisation.
La note indique enfin que, malgré des livraisons faibles en janvier et probablement encore en février, les premiers vols - jugés plus représentatifs de la production - montrent des signes d'amélioration, tandis que le prix élevé du pétrole pourrait soutenir la demande d'avions plus économes en carburant.
En début de semaine, Oddo BHF avait confirmé son conseil "surperformance", avec un objectif de cours inchangé à 224 EUR.
L'analyste estimait que la trajectoire de marge restait bien orientée au-delà de 2027, avec une amélioration progressive attendue grâce à la stabilisation des cadences de l'A320 et à la contribution du pricing sur le long-courrier à partir de 2028.
La note indiquait enfin que le carnet de commandes représentait près de huit années de livraisons, offrant un solide amortisseur, tandis que la valorisation était jugée attractive avec un PER 2027 de 20,5x et un FCF yield d'environ 5%.
