Airbus remporte une commande de 150 avions auprès de flydubai

(Refonte, ajouts de détails) par Ahmed Elimam, Federico Maccioni et Tim Hepher

Airbus AIR.PA a remporté mardi une commande provisoire de 150 jets A321neo auprès de flydubai, évinçant Boeing BA.N en tant que fournisseur exclusif de la compagnie aérienne à bas prix en pleine croissance et rebondissant après un début mitigé au salon de l'aéronautique de Dubaï.

La commande a été passée le deuxième jour du salon après que Reuters a rapporté dimanche que l'entreprise européenne Airbus était sur le point de remporter une commande à trois chiffres de la part de la compagnie aérienne gouvernementale de Dubaï.

"C'est une étape passionnante pour l'expansion et la diversification de notre flotte", a déclaré le président de flydubai, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, lors d'une conférence de presse.

Flydubai a déjà acheté des avions à Boeing depuis sa création en 2008 en tant que compagnie aérienne sœur d'Emirates à Dubaï, ce qui a incité Christian Scherer, directeur général d'Airbus Commercial, assis aux côtés de Sheikh Ahmed mardi, à plaisanter: "Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps?"

Boeing a également négocié pour préserver une partie des besoins de croissance de l'un de ses plus importants opérateurs de 737 MAX, ont déclaré des sources de l'industrie plus tôt dans la semaine.

Flydubai exploite actuellement quelque 95 Boeing 737, dont 69 avions MAX, et en a d'autres en commande.

L'annonce de mardi est le deuxième coup commercial du salon après que Boeing a obtenu lundi une commande surprise pour 65 jets 777X supplémentaires de la part d'Emirates, malgré d'importants retards.

Le président de la compagnie aérienne Emirates, Tim Clark, a déclaré mardi qu'elle n'était pas encore prête à commander l'avion concurrent Airbus A350-1000, écartant ainsi les spéculations sur un accord au salon.

Mardi également, Etihad Airways a commandé un mélange d'Airbus A350 et d'A330neos.