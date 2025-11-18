 Aller au contenu principal
Roche grimpe après des résultats positifs de son traitement du cancer du sein
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 10:58

Le logo du fabricant suisse de médicaments Roche est visible à Bâle

Roche grimpe en Bourse mardi après la publication de résultats positifs d'un essai clinique de phase avancée pour son médicament contre le cancer du sein, le giredestrant.

Vers 09h17 GMT, le titre du groupe prend 6,72% à 306,50 francs suisses.

"Le succès tant attendu est là - le giredestrant fonctionne contre le cancer du sein au stade précoce", a remarqué Stefan Schneider, analyste chez Vontobel.

Selon lui, le programme de développement clinique du médicament s'étend à de multiples traitements et lignes thérapeutiques, ce qui laisse présager d'autres résultats positifs pour les essais cliniques de Roche.

Les analystes de Jefferies, qui jugent les données positives, notent qu'AstraZeneca, concurrent américain de Roche, suit rapidement la tendance.

"Nous nous attendons à une réaction positive de l'action, mais il est peut-être trop tôt pour crier victoire", observent-ils dans une note.

(Rédigé par Etienne Breban et Linda Pasquini, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ROCHE HLDG
317,800 CHF Swiss EBS Stocks +5,93%
