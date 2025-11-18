 Aller au contenu principal
Airbus remporte une commande de 150 avions auprès de flydubai
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Airbus remporte une commande provisoire de 150 A321neo auprès de flydubai

*

Boeing négocie une commande potentielle de flydubai pour des dizaines de jets, selon des sources

*

Emirates commande 65 Boeing 777X et retarde la décision concernant l'Airbus A350-1000

(Ajoute des négociations pour des dizaines de Boeing, paragraphe 6) par Ahmed Elimam, Federico Maccioni et Tim Hepher

Airbus AIR.PA a remporté mardi une commande provisoire de 150 A321neo auprès de flydubai, évinçant Boeing BA.N en tant que fournisseur exclusif de la compagnie aérienne à forte croissance et rebondissant après un début en demi-teinte au salon aéronautique de Dubaï.

La commande a été passée le deuxième jour du salon après que Reuters a rapporté dimanche que l'entreprise européenne Airbus était sur le point de remporter une commande à trois chiffres de la part de la compagnie aérienne gouvernementale de Dubaï.

"C'est une étape passionnante pour l'expansion et la diversification de notre flotte", a déclaré le président de flydubai, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, lors d'une conférence de presse.

Flydubai a déjà acheté des avions à Boeing depuis sa création en 2008 en tant que compagnie aérienne sœur d'Emirates à Dubaï, ce qui a incité Christian Scherer, directeur général d'Airbus Commercial, assis aux côtés de Sheikh Ahmed mardi, à plaisanter: "Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps?"

Boeing a négocié pour sauver une partie des besoins de croissance de l'un de ses plus importants opérateurs de 737 MAX, ont déclaré des sources de l'industrie en début de semaine.

Les pourparlers se poursuivaient mardi en vue d'une commande potentielle de dizaines de jets Boeing, ont indiqué des personnes au fait du dossier.

Un accord n'est pas garanti car les négociations restent fluides, mais s'il est confirmé, il est fort probable qu'il laisse à Airbus la majorité des nouveaux contrats de la compagnie aérienne, tout en équilibrant à peu près la flotte globale, ont-elles déclaré.

Boeing s'est refusé à tout commentaire. Flydubai n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Flydubai exploite actuellement quelque 95 Boeing 737, dont 69 MAX , et en a d'autres en commande.

L'annonce de mardi est le deuxième coup d'éclat commercial du salon, après que Boeing a obtenu lundi une commande surprise pour 65 jets 777X supplémentaires de la part d'Emirates, malgré d'importants retards.

Le président de la compagnie aérienne Emirates, Tim Clark, a déclaré mardi qu'elle n'était pas encore prête à commander l'avion concurrent Airbus A350-1000, écartant ainsi les spéculations sur un accord au salon.

Mardi également, Etihad Airways a commandé un mélange d'Airbus A350 et d'A330neos.

Valeurs associées

AIRBUS
206,3000 EUR Euronext Paris -0,48%
BOEING CO
191,850 USD NYSE -1,37%
