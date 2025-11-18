Home Depot réduit son objectif de bénéfice avec la faiblesse de la demande

Un magasin Home Depot est vu à Long Beach

Home Depot a abaissé mardi sa prévision de bénéfice annuel, pénalisé par la faiblesse de la demande pour les rénovations et les projets de bricolage, dans un contexte d’incertitude économique liée aux droits de douane.

La première chaîne mondiale de magasins de bricolage a publié en premier ses résultats, ouvrant une semaine riche en annonces des grandes enseignes, dont Walmart et Target, alors que les investisseurs surveillent les dépenses de consommation aux États-Unis avant la saison cruciale des fêtes, sur fond de pressions tarifaires.

"Nous pensons que l'incertitude des consommateurs et la pression continue sur le logement ont un impact disproportionné sur la demande d'amélioration de l'habitat", a déclaré le directeur général Ted Decker.

Home Depot et son concurrent Lowe’s font face à une demande atone, les inquiétudes liées au ralentissement du marché de l’emploi et à l’incertitude économique venant atténuer l’effet attendu de la baisse des taux hypothécaires après les réductions de taux de la banque centrale américaine.

La demande pour les projets nécessitant un financement, tels que les rénovations de cuisine, les aménagements de salle de bain et les travaux de revêtement de sol, reste en retrait depuis plusieurs trimestres.

Home Depot prévoit désormais une baisse de 5% du bénéfice par action ajusté sur l’exercice, contre une diminution de 2% anticipée auparavant.

Le groupe a toutefois dépassé les attentes au troisième trimestre, porté par une demande soutenue des professionnels du bâtiment et des entrepreneurs.

Home Depot a enregistré un chiffre d'affaires net de 41,35 milliards de dollars (35,71 milliards d'euros) pour le trimestre clos le 2 novembre, en hausse de 2,8% sur un an. Les analystes tablaient en moyenne sur une progression de 2,2% à 41,10 milliards de dollars, selon des données LSEG.

Le titre Home Depot reculait d’environ 2% à 351,54 dollars avant-bourse. Il affiche une baisse d’environ 8% depuis le début de l’année.

Lowe’s publiera ses résultats trimestriels mercredi.

(Rédigé par Savyata Mishra à Bangalore, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)