Airbus réduit son objectif de production dans le cadre d'un conflit d'approvisionnement avec Pratt & Whitney

Airbus revoit à la baisse son objectif de production, qui passe de 75 à 70 avions par mois

L'entreprise rejette la faute sur son fournisseur Pratt & Whitney, alors que la polémique sur les retards s'intensifie

Le constructeur européen d'avions annonce également une hausse de 17 % de son bénéfice net au quatrième trimestre

Airbus AIR.PA a revu à la baisse son objectif de production de jets principaux jeudi, reprochant au motoriste Pratt & Whitney de ne pas être parvenu à conclure un accord de fourniture crucial, dernier signe en date des tensions entre les avionneurs et leurs principaux fournisseurs au sujet des pénuries.

Le premier avionneur mondial a déclaré qu'il était confronté à des "pénuries significatives" de moteurs provenant de la filiale RTX RTX.M , qui fait face à la concurrence pour les pièces rares après avoir été touchée par un retard dans les inspections à la suite d'un problème de production.

Le groupe aérospatial européen vise désormais une cadence de production de 70 à 75 avions à fuselage étroit par mois d'ici la fin de l'année prochaine, qui se stabilisera à 75 par mois au-delà de 2027. Il prévoyait auparavant une cadence mensuelle de 75 en 2027, contre environ 60 actuellement.

Airbus est en désaccord depuis des mois avec ses fournisseurs, dont Pratt & Whitney, au sujet des retards, et les deux entreprises ont déclaré qu'elles n'avaient pas encore conclu d'accord sur les volumes pour 2026 ou 2027. Habituellement, de tels accords sont fixés quelque 18 mois à l'avance.

Dans une critique inhabituellement publique d'un fournisseur majeur, publiée en même temps que ses résultats annuels, Airbus a déclaré que "l'incapacité de Pratt & Whitney à s'engager sur le nombre de moteurs commandés par Airbus a un impact négatif sur les prévisions de cette année et sur la trajectoire de montée en cadence".

RTX, la société mère de Pratt & Whitney, s'est abstenue de tout commentaire.

DES BÉNÉFICES PLUS ÉLEVÉS

Toujours jeudi, Airbus a publié un bénéfice d'exploitation ajusté de 2,98 milliards d'euros pour le quatrième trimestre, en hausse de 17 %, le chiffre d'affaires ayant augmenté de 5 % pour atteindre 25,98 milliards d'euros. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,87 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 26,51 milliards d'euros.

Pour 2026, Airbus prévoit 870 livraisons d'avions, contre 793 l'année dernière, et un bénéfice d'exploitation ajusté d'environ 7,5 milliards d'euros.

Ce recul de la production intervient après que Reuters a rapporté au début du mois que les inquiétudes concernant les approvisionnements de Pratt & Whitney avaient fait naître des doutes sur la capacité d'Airbus à respecter ses objectifs de production.

La société basée dans le Connecticut fabrique des moteurs pour 40 % des avions à fuselage étroit de la série A320neo d'Airbus. L'industrie des moteurs s'est efforcée de prendre de la vitesse à la suite de la pandémie de COVID-19.

Après s'être disputé avec son principal fournisseur de moteurs, CFM, au sujet de retards il y a un peu plus d'un an, Airbus a fait part de ses inquiétudes concernant les livraisons de Pratt & Whitney en janvier.

La semaine dernière, CFM SAF.PA GE.N a indiqué qu'elle n'était pas prête à s'immiscer dans le conflit qui s'aggrave entre Airbus et Pratt & Whitney en augmentant ses propres livraisons à Airbus, déclarant que sa priorité était de respecter ses engagements d'approvisionnement existants.

Le président de Pratt & Whitney Commercial Engines, Rick Deurloo, a déclaré au salon aéronautique de Singapour ce mois-ci que l'entreprise était en dialogue constant avec Airbus et qu'elle avait bon espoir de parvenir à un accord.

Chris Calio, directeur général de RTX, a déclaré aux analystes fin janvier que Pratt & Whitney devait trouver un juste équilibre compte tenu de la demande des compagnies aériennes, tout en soulignant que les livraisons globales avaient augmenté de 50 % l'année dernière.

Les moteurs ne sont pas le seul problème industriel d'Airbus. En décembre, l'entreprise a réduit ses prévisions de livraison à après la découverte de défauts dans les panneaux d'un fournisseur espagnol.