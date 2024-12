Airbus: récompense des équipes dédiées à recherche quantique information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Airbus et BMW Group annoncent les résultats de leur 'Quantum Computing Challenge', visant à explorer les applications prometteuses de l'informatique quantique pour la mobilité future.



' Les équipes ont réalisé des progrès remarquables et les résultats de ce défi confirment que les technologies quantiques ont le potentiel de façonner la prochaine génération d'avions ', a déclaré Isabell Gradert, vice-présidente de la recherche centrale et de la technologie chez Airbus.



Les équipes primées ont présenté des solutions innovantes dans des domaines tels que la simulation quantique, les solveurs quantiques, la logistique, l'apprentissage automatique et le design composite.



Ces travaux, soutenus par Airbus, BMW Group et Amazon Web Services, ouvrent la voie à des avancées dans la conception, la fabrication et l'exploitation de véhicules et d'aéronefs.







