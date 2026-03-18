Airbus reçoit une commande géante de la part d'AerCap
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 09:38
Cette transaction confirme la stratégie d'AerCap, qui consiste à investir dans la technologie la plus demandée au monde en matière d'efficacité énergétique, afin de répondre aux besoins à long terme de sa clientèle internationale de compagnies aériennes.
"Cette commande est la plus importante jamais passée directement par AerCap auprès d'Airbus pour ce type d'appareil", met en avant Benoît de Saint-Exupéry, directeur général adjoint des ventes d'Airbus pour la division Avions commerciaux.
"Elle nous permettra de répondre à la demande croissante de nos clients, tant pour la croissance que pour le renouvellement de leur flotte", précise le CEO d'AerCap, Aengus Kelly. "Cette transaction historique garantit qu'AerCap restera à la pointe de la modernisation des flottes pour le reste de la prochaine décennie".
Valeurs associées
|173,1200 EUR
|Euronext Paris
|+1,64%
A lire aussi
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 19e jour mercredi: . Nouvelle batterie Patriot de l'Otan en Turquie La Turquie a annoncé mercredi le déploiement par l'Otan d'une nouvelle batterie antiaérienne Patriot, en complément du système ... Lire la suite
-
Rachida Dati, candidate LR soutenue par le MoDem et l'UDI à la mairie de Paris, a reconnu mercredi des "points de convergence" avec le programme de l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo, qui s'est désistée la veille pour faire barrage à la gauche. Interrogée ... Lire la suite
-
Airbus a annoncé mercredi la signature d'une commande ferme du géant du leasing AerCap Holdings pour 100 appareils de la famille A320neo, soit 23 A320neo et 77 A321neo. Cette transaction met en évidence la stratégie d'AerCap, qui consiste à investir ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert en début de séance mercredi, profitant d'un léger recul des cours du pétrole avant de se pencher sur les décisions de politique monétaire de plusieurs banques centrales. À Paris, le CAC 40 gagne 0,77% ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer