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Airbus reçoit une commande ferme de 10 avions de Biman Bangladesh Airlines
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 18:55

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Airbus SE AIR.PA :

* BIMAN BANGLADESH AIRLINES SIGNE UNE COMMANDE FERME PORTANT SUR 10 AVIONS DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

* LA COMMANDE COMPREND 4 A350-900 LONG-COURRIERS ET 6 A321NEO MONOCOULOIRS

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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