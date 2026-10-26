Airbus reçoit une commande de Life Flight Network pour 5 hélicoptères H135

Airbus SE AIR.PA :
* LIFE FLIGHT NETWORK COMMANDE CINQ HÉLICOPTÈRES AIRBUS H135
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Deux grandes compagnies chinoises, Dongpeng et Mengniu, ont annoncé mardi rompre leur coopération avec Kylian Mbappé en réaction à une vidéo circulant en ligne et dans laquelle la star française de football semble plaisanter à propos de l'ancien dirigeant historique ... Lire la suite
Au programme ce matin : Airbus, Dassault Aviation, STMicroelectronics, Tesla, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite
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