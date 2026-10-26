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Airbus reçoit une commande de Life Flight Network pour 5 hélicoptères H135
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 18:15

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Airbus SE AIR.PA :

* LIFE FLIGHT NETWORK COMMANDE CINQ HÉLICOPTÈRES AIRBUS H135

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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