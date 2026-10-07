Airbus reçoit une commande de la Roumanie pour 12 hélicoptères militaires polyvalents H225M

Airbus SE AIR.PA :
* LA ROUMANIE COMMANDE 12 HÉLICOPTÈRES MILITAIRES POLYVALENTS AIRBUS H225M
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Airbus SE AIR.PA :
* LA ROUMANIE COMMANDE 12 HÉLICOPTÈRES MILITAIRES POLYVALENTS AIRBUS H225M
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Les forces américaines présentes dans le département d'Okinawa au Japon se sont vu interdire mercredi la consommation d'alcool pendant 48 heures, et seront soumises à un couvre-feu pendant 30 jours après le meurtre d'une femme pour lequel un marine américain est ... Lire la suite
La suppression de cet amendement proposé par le gouvernement n'est toutefois que provisoire, le texte devant être rediscuté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 13 octobre. Dénoncée par certains parlementaires comme "antisociale", les députés ont rejeté ... Lire la suite
Le premier tour de chauffe est entamé: les députés se sont emparés mercredi en commission du budget de l'Etat pour 2027, dans une ambiance lourde à quelques mois de la présidentielle, entre les mouvements sociaux et la crainte d'une crise financière. Les membres ... Lire la suite
Israël commémore mercredi l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière de l'histoire du pays, anniversaire marqué cette année par un climat politique houleux avant les élections législatives, et de nouvelles frappes à Gaza. A Réïm, sur le site ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 781,82
|-1,06%
|101,98
|+0,89%
|0,742
|-4,87%
|25,34
|-6,70%
|0,0486
|+3,40%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer