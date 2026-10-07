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Airbus reçoit une commande de la Roumanie pour 12 hélicoptères militaires polyvalents H225M
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 12:39

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Airbus SE AIR.PA :

* LA ROUMANIE COMMANDE 12 HÉLICOPTÈRES MILITAIRES POLYVALENTS AIRBUS H225M

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(Rédaction de Gdansk)

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