Airbus reçoit une commande de 3 hélicoptères H145 de la part de StarFlight
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 09:06

Airbus SE AIR.PA :

* STARFLIGHT COMMANDE 3 AIRBUS H145 POUR RENFORCER LES SERVICES AÉRIENS D'URGENCE EN TASMANIE

* LA FLOTTE H145 DEVRAIT ENTRER EN SERVICE FIN 2027

Texte original [https://tinyurl.com/mrpew2pk] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Défense

