Airbus rappelle des A320, les actions des compagnies aériennes américaines chutent
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines chutent en début de séance

** American Airlines AAL.O en baisse de 2,1%, United Airlines UAL.O en baisse de 1,5%, JetBlue en baisse de 1,3%, Delta Air Lines DAL.N en baisse de 1,1%, Southwest LUV.N en baisse de 1% dans les échanges de pré-marché

** Airbus AIR.PA rappelle plusieurs dizaines d'avions de la famille A320 en raison d'un problème de qualité affectant ses panneaux de fuselage, selon des sources

** De nombreux transporteurs américains dépendent des A320 d'Airbus pour leur flotte

** Des défauts de production de l'AIR retardent certaines livraisons

** A la dernière clôture, l'indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR a progressé de 1,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AIRBUS
193,6000 EUR Euronext Paris -5,31%
AMERICAN AIRLINE
13,9650 USD NASDAQ -0,60%
DELTA AIR LINES
64,640 USD NYSE +0,76%
SOUTHWEST AIRLIN
34,940 USD NYSE +0,33%
UNITED AIRLINES
102,7400 USD NASDAQ +0,77%
© 2025 Thomson Reuters.

