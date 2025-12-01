Airbus rappelle des A320, les actions des compagnies aériennes américaines chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines chutent en début de séance

** American Airlines AAL.O en baisse de 2,1%, United Airlines UAL.O en baisse de 1,5%, JetBlue en baisse de 1,3%, Delta Air Lines DAL.N en baisse de 1,1%, Southwest LUV.N en baisse de 1% dans les échanges de pré-marché

** Airbus AIR.PA rappelle plusieurs dizaines d'avions de la famille A320 en raison d'un problème de qualité affectant ses panneaux de fuselage, selon des sources

** De nombreux transporteurs américains dépendent des A320 d'Airbus pour leur flotte

** Des défauts de production de l'AIR retardent certaines livraisons

** A la dernière clôture, l'indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR a progressé de 1,3 % depuis le début de l'année