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Airbus, Ramsay...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 07/05/2026 à 18:31

(AOF) - Airbus

Airbus indique avoir livré un total de 67 appareils auprès de 39 clients au cours du mois d'avril. L'avionneur a aussi enregistré un total de 28 commandes brutes au cours du mois.

Ramsay

Le géant de l'hospitalisation privée publie des résultats sur neuf mois marqués par une amélioration notable de sa performance opérationnelle. Si le chiffre d'affaires franchit la barre des 4 milliards d'euros, le groupe alerte sur l'insuffisance des tarifs publics face à l'inflation.

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AIRBUS
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RAMSAY GENERALE
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 18:31:00.

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