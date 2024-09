Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: quatre hélicoptères commandés par l'Indonésie information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Airbus fait part d'une commande de l'armée de l'air indonésienne pour quatre hélicoptères H145 dans le cadre de son programme de modernisation de la formation, à l'occasion du salon aéronautique international de Bali qui se déroule cette semaine.



Le constructeur aéronautique livrera ces H145 à cinq pales à PT Dirgantara Indonesia (PTDI), qui gérera le réassemblage et l'achèvement de l'équipement de mission, ainsi que d'autres travaux de personnalisation, avant leur livraison finale à l'armée de l'air.



Ces hélicoptères multimissions seront déployés pour l'entraînement militaire et les missions légères de recherche et de sauvetage. Dans le monde, plus de 1.700 appareils de la famille H145 sont en service, avec un total de plus de 7,9 millions d'heures de vol.





