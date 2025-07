Airbus: progresse en direction des 177 E information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Airbus progresse de près de +1% à 176E et vise le retracement de l'objectif des 177E. Le titre s'est attaqué à la très forte résistance long terme des 173/174E et seul le franchissement des 177E permettrait d'accélérer le mouvement de hausse.





Valeurs associées AIRBUS 176,8200 EUR Euronext Paris +0,82%