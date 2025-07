Narbonne: 1.500 hectares de forêt en feu, habitants évacués, A9 fermée

De la fumée s'élève derrière le château de Saint-Martin-de-Toques, près de Narbonne le 7 juillet 2025 ( AFP / IDRISS BIGOU-GILLES )

Un incendie d'une rare intensité a brûlé lundi plus de 1.500 hectares de forêt dans les environs de Narbonne, entraîné la fermeture de l'autoroute A9 et contraint les habitants d'un hameau à quitter leurs maisons, finalement atteintes par les flammes.

"Le feu est toujours actif et progresse en direction de (la commune de) Bages. Le vent s'est calmé, cela permet aux pompiers de mieux le traiter. Le dispositif s'adapte à l'évolution du feu", a dit à l'AFP la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, Lucie Roesch.

Plus d'un millier de sapeurs-pompiers sont mobilisés pour empêcher les flammes de gagner les quartiers situés au sud de la ville de Narbonne et les bourgs de Bages et Peyriac de-Mer.

Dès le lever du jour, les avions Dash et Canadair reprendront leurs rotations.

- Ecurie brûlée -

Un incendie près de Narbonne, dans l'Aude, le 7 juillet 2025 ( AFP / IDRISS BIGOU-GILLES )

A Bages, quelques kilomètres au sud de Narbonne, Nathalie Bueno est catastrophée. La gérante des Ecuries de la Maza raconte que le feu a détruit sa maison et le refuge associatif abritant 43 chevaux.

"J'ai tout perdu. Je suis dans ma voiture avec mes six chiens. On a des chevaux qui sont morts dans les flammes, des voisins nous ont aidés à en sauver une trentaine", confie cette femme de 60 ans.

Dans la commune de Bages, qui borde l'A9, des habitants du hameau de Prat-de-Cest ont évacué leur logement par crainte des flammes. "Le hameau a été très fortement touché, avec plusieurs maisons qui ont brûlé. Je ne sais pas si on a des victimes ou pas", a déclaré à l'AFP le maire, Jean-Louis Rio.

"Et là (...) on s'interroge pour savoir si on va évacuer" le reste de la commune, a-t-il ajouté.

Des naufragés de la route sont pris au piège de gigantesques embouteillages sur l'autoroute A9 reliant la France à l'Espagne. Certains passent la nuit dans leur voiture, 150 personnes sont hébergées au parc des expositions de Narbonne, d'autres dans des salles ou gymnases à Sigean, Ferrals-des-Corbières et Portel-des-Corbières.

Le feu, parti vers 15h00, dans des circonstances inconnues, d'un domaine viticole près de la route départementale D613, dans le massif des Corbières, s'est vite propagé, attisé par une violente tramontane avec des rafales soufflant à 90 km/h, selon le prévisionniste de Météo-France Adrien Warnan.

- Tramontane -

Des avions Canadair luttent contre les flammes près de Narbonne, le 7 juillet 2025 ( AFP / IDRISS BIGOU-GILLES )

En outre, la végétation desséchée par un fort déficit pluviométrique atteignant 69% en juin, plus la période de canicule prolongée ces derniers jours, forme un cocktail incendiaire redoutable, a poursuivi M. Warnan.

"La lutte continuera toute la nuit et sera difficile", a estimé dans un message sur X le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a annoncé que le sinistre avait "légèrement blessé" un enfant.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Narbonne pour déterminer les causes de l'incendie.

Le département de l'Aude était placé lundi en vigilance rouge incendie, comme le Var et les Bouches-du-Rhône.

La station balnéaire de Port-la-Nouvelle, à une vingtaine de kilomètres de Bages, a été privée d'électricité pendant deux heures car des lignes à haute tension, menacées par les flammes, ont été coupées pour faciliter l'action des pompiers.

"On aperçoit des descentes de flammes au loin, on a de la fumée dans Port-la-Nouvelle alors que l'incendie est à 20 km. C'est assez impressionnant, c'est la première fois que je vois ça", a expliqué à l'AFP le maire de la station, Henri Martin.

Sur le réseau routier secondaire saturé, sur lequel étaient déviés les nombreux vacanciers aux mines désespérées, des poids lourds, camping-cars et véhicules avec vélos sur le toit étaient à l'arrêt dans la soirée, formant des files interminables alors que le ciel était assombri par les fumées, a constaté une journaliste de l'AFP.

C'est déjà le troisième incendie en une semaine dans l'Aude.

Le 29 juin, un feu a consumé 400 hectares sur la commune voisine de Bizanet, après le passage du véhicule d'un traiteur transportant sur sa remorque un barbecue mal éteint.

Le week-end dernier, un nouvel incendie a parcouru 430 hectares à proximité du village de Douzens, parti d'une voiture ayant pris feu sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A61 Toulouse-Narbonne.

Les premiers grands incendies de la saison ont éclaté ce week-end dans l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et l'Aude, provoquant de gros embouteillages en plein week-end de départs en vacances.

Si la tramontane devrait faiblir légèrement mardi, le risque d'incendie restera très élevé du fait de "conditions météorologiques (...) assez proches" de celles de lundi, prévient encore Météo-France.