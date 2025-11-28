Airbus procède à un rappel important de l'A320 après un incident de commande de vol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise européenne Airbus

AIR.PA a déclaré vendredi qu'elle ordonnait un changement immédiat de logiciel sur un grand nombre de ses avions à réaction de la famille A320 les plus vendus, une mesure qui, selon des sources industrielles, concernerait quelque 6.000 avions, soit plus de la moitié de la flotte mondiale.

Airbus a déclaré dans un communiqué qu'un incident récent impliquant un avion de la famille A320 avait révélé qu'un rayonnement solaire intense pouvait corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol.

"Airbus reconnaît que ces recommandations entraîneront des perturbations opérationnelles pour les passagers et les clients", a déclaré l'entreprise.