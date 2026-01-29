Airbus prévoit que les compagnies aériennes indiennes tripleront leur flotte au cours de la prochaine décennie

(Ajoute des détails, un commentaire de l'exécutif; paragraphes 3-6) par Shivansh Tiwary

Airbus AIR.PA a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les transporteurs indiens triplent la taille de leur flotte pour atteindre 2.250 avions au cours de la prochaine décennie, grâce à une croissance économique solide, à une classe moyenne en expansion et à une augmentation du nombre de personnes qui prennent l'avion pour la première fois.

Dans des perspectives similaires **publiées mercredi** pour l'Inde et l'Asie du Sud, Boeing a prévu que les compagnies aériennes de la région, un champ de bataille clé pour les constructeurs aéronautiques aujourd'hui dominés par Airbus, auraient besoin de près de 3 300 nouveaux avions d'ici 2044.

L'industrie aérospatiale suit de près les prévisions régionales des avionneurs, car l'Inde est le troisième plus grand marché de l'aviation intérieure au monde après les États-Unis et la Chine, sous l'impulsion des deux plus grandes compagnies aériennes, IndiGo INGL.NS et Air India.

Mais le secteur de l'aviation indien en est encore à ses débuts, avec 0,13 voyage par habitant, soit bien moins que dans des régions comparables, a déclaré Jürgen Westermeier, président et directeur général d'Airbus pour l'Inde et l'Asie du Sud.

Cela laisse une grande marge de manœuvre pour que davantage d'Indiens adoptent le transport aérien, a-t-il ajouté dans une prévision publiée le deuxième jour du salon biennal de l'aviation civile de l'Inde.

"Certains services de l'aérospatiale vont maintenant bénéficier de la réduction des droits de douane après l'accord commercial entre l'Inde et l'UE", a déclaré M. Westermeier, faisant référence à l'accord historique conclu cette semaine à l'adresse suivante: .

L'Inde, **marché intérieur de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde, a reflété** la ruée mondiale vers les commandes de gros avions, les transporteurs augmentant leur capacité, retirant les vieux jets gourmands en carburant et répondant à la demande de voyages en plein essor après la pandémie de **COVID-19**.

Les transporteurs indiens ont passé certaines des plus grosses commandes d'avions à réaction de ces dernières années, à une échelle destinée à stimuler la croissance de la flotte, contrairement aux marchés matures qui cherchent principalement à remplacer des avions plus anciens.

Airbus a conservé son titre de premier constructeur mondial d'avions l'année dernière, malgré les vents contraires provoqués par les pénuries de moteurs, les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et les pressions tarifaires.