Le Michelin dévoile ses nouvelles étoiles à Monaco

Le guide Michelin dévoile sa nouvelle sélection ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Les grands chefs retiennent leur souffle: le guide Michelin dévoile lundi après-midi à Monaco ses nouvelles étoiles et son palmarès 2026 des meilleures tables de France, attendu fébrilement dans un contexte économique morose.

Après Metz l'an dernier, le livre rouge a choisi la principauté pour sa cérémonie annuelle qui s'ouvre à 17H00 devant des centaines de chefs, impatients de savoir s'ils décrochent le Graal d'une première étoile ou d'un macaron supplémentaire.

En 2025, 68 nouvelles étoiles toutes catégories confondues avaient été décernées par le guide, désormais consacré à la zone "France et Monaco", dont une troisième à Hugo Roellinger et Christopher Coutanceau, deux ans après la lui avoir retirée.

Les chefs français Hugo Roellinger (centre gauche) et Christopher Coutanceau (centre droit) lors des récompenses du guide Michelin 2025 à Metz le 31 mars 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le palmarès 2026 révélera notamment à quel(s) restaurant(s) les inspecteurs du guide, fins gourmets dont l'identité est tenue secrète, ont décidé d'accorder une troisième étoile, récompense ultime, synonyme de renommée internationale.

"Notre force, c'est d'avoir une approche basée sur le terrain, avec le passage dans les restaurants d'inspecteurs et inspectrices qui sont anonymes, salariés à temps plein du guide Michelin et qui payent leurs additions", détaille auprès de l'AFP Gwendal Poullennec, directeur international du Michelin.

L'an dernier, le palmarès avait confirmé le rang gastronomique de la France, qui compte le plus de tables étoilées au monde (654) avec le Japon.

"La France a une voix gastronomique qui la distingue clairement", estime Gwendal Poullennec et le Michelin conservera cette année pour objectif de célébrer "l'ancrage territorial et les projets entrepreneuriaux de dimension raisonnable, avec de vraies personnalités de cuisine".

- Faste -

En amont du grand raout monégasque au Forum Grimaldi, le livre rouge a annoncé la semaine dernière ses rétrogradations pour 2026, marquées par la perte d'un deuxième macaron pour le restaurant Le Suquet de Sébastien Bras, le chef étoilé qui n'en voulait plus.

"Nous ne nous sentons plus concernés par les décisions et stratégies du guide", avait-il réagi auprès de l'AFP, se disant soulagé d'avoir repris depuis des années sa "liberté créative".

Plus ancien triple étoilé de la capitale, L'Ambroisie a lui perdu son troisième macaron. Dix-sept restaurants ont eux été privés de leur unique étoile cette année à travers la France.

Le chef Alain Ducasse (G) à New York, le 18 octobre 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Mike Pont )

Pour lancer la cérémonie 2026, les grands chefs se sont retrouvés dimanche soir à Monaco pour leur traditionnel dîner, qui était orchestré par Alain Ducasse au Louis XV (trois étoiles) autour de 350 convives, en présence du prince Albert II.

Comme chaque année, le nombre de femmes distinguées par le Michelin sera scruté alors que la faible part de cheffes étoilées vient souvent ternir la traditionnelle photo de famille à la fin de la cérémonie.

"Le guide valorise une cuisine sans type de quota", évacue M. Poullennec au sujet de cette polémique récurrente.

La cérémonie intervient également quelques jours après le choc provoqué par les accusations de harcèlement et violences portées par d'anciens salariés contre René Redzepi, chef du légendaire Noma, restaurant danois fermé depuis fin 2024 qui avait hérité du titre de meilleur restaurant du monde et avait été distingué par le Michelin.

"On ne peut qu'encourager le fait que la parole se libère" mais "le Michelin n'a pas vocation à se substituer à l'inspection du travail, encore moins à la justice", souligne M. Poullennec, assurant que les pratiques managériales en cuisine "évoluent et s'améliorent".

La cheffe italienne du restaurant "Ginko" à Lille, Valentina Giacobbe (G), à Metz le 31 mars 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

La cérémonie et le faste de Monaco, lieu unique par sa densité de tables étoilées (huit sur deux kilomètres carrés) tenteront également de repousser au large les guerres et la conjoncture économique, qui affecte les réservations dans la haute gastronomie.

"Dans le chaos actuel du monde, les tendances touristiques globales sont impactées", indique Gwendal Poullennec, selon qui la France pourrait, dans un contexte de désaffection du tourisme au Moyen-Orient, profiter de son double statut de "marché touristique historique" et de place forte de la gastronomie mondiale.

Le guide Michelin, créé en 1900 par les frères André et Édouard Michelin à destination des automobilistes, couvre aujourd'hui plus de 50 destinations.