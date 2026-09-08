Airbus prévoit le premier vol de l'avion-cargo A350F fin septembre

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Airbus AIR.PA a annoncé mardi qu'il prévoyait d'effectuer le vol inaugural de son avion-cargo A350F, dont le lancement a été retardé, fin septembre, sous réserve de facteurs variables, notamment les conditions météorologiques.

Selon des sources du secteur, la date du 29 septembre a été provisoirement retenue pour ce vol à Toulouse, en France. Reuters avait rapporté le mois dernier qu'Airbus visait un premier vol en septembre afin de mieux rivaliser avec Boeing

BA.N sur le marché du fret aérien.