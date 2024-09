Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: partenariat avec Alstom sur la cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Alstom et Airbus célèbrent un partenariat en matière de cybersécurité au salon InnoTrans 2024.



Alstom et Airbus Protect, filiale d'Airbus réunissant une expertise en cybersécurité, sûreté et services liés au développement durable, annoncent ainsi des avancées significatives en matière de cybersécurité du transport ferroviaire.



Dans le cadre d'un accord de coopération mondial signé en septembre 2021, les partenaires ont développé et testé avec succès sur le terrain une méthodologie complète d'évaluation des risques pour la sécurité industrielle pour le secteur ferroviaire.



Julien Touzeau, Responsable Cyber Consulting chez Airbus Protect, a déclaré : ' En tant que spécialistes de la cybersécurité des systèmes industriels et des solutions de mobilité, nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec Alstom, en apportant notre expérience du secteur aéronautique pour renforcer la sécurité des systèmes d'information du secteur ferroviaire . '





Valeurs associées AIRBUS 133,90 EUR XETRA -0,76%