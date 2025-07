Airbus: nouvelle organisation mise en place en D&S information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space (D&S) fait part de l'entrée en vigueur de sa nouvelle organisation ce 1er juillet, après avoir mené tous les processus d'information et de consultation pour son plan d'adaptation et conclu des accords avec ses partenaires sociaux.



Ce processus fait suite à l'annonce en octobre 2024 par la division, de sa volonté d'adapter son organisation et ses effectifs à la lumière d'un environnement commercial toujours complexe, en particulier dans le segment des systèmes spatiaux.



Entre autres, Airbus Defence and Space a annoncé qu'elle supprimerait jusqu'à 2.043 postes, principalement des fonctions de gestion, et qu'elle renforcerait la responsabilisation de bout en bout de ses trois secteurs d'activité.



Comme cela a été confirmé au début du processus d'information et de consultation, il n'y aura pas de licenciements obligatoires, selon l'entreprise qui s'engage également à minimiser l'impact sur ses employés par toutes les mesures sociales disponibles.





