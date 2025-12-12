 Aller au contenu principal
Airbus-NH Industries et le ministère grec de la Défense ont signé le contrat de maintenance pour leur flotte de NH90
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 09:14

Airbus SE AIR.PA :

* NH INDUSTRIES ET LE MINISTÈRE GREC DE LA DÉFENSE ONT SIGNÉ LE CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LEUR FLOTTE D'HÉLICOPTÈRES NH90

* CONTRAT D'UNE VALEUR DE 50 MILLIONS D'EUROS

(Rédaction de Gdansk)

