information fournie par Reuters • 12/12/2025 à 09:14

Airbus-NH Industries et le ministère grec de la Défense ont signé le contrat de maintenance pour leur flotte de NH90

Airbus SE AIR.PA :

* NH INDUSTRIES ET LE MINISTÈRE GREC DE LA DÉFENSE ONT SIGNÉ LE CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LEUR FLOTTE D'HÉLICOPTÈRES NH90

* CONTRAT D'UNE VALEUR DE 50 MILLIONS D'EUROS

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)