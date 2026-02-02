Airbus mise sur les carburants durables pour accompagner la croissance aérienne en Asie-Pacifique
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 11:40
Airbus annonce renforcer son engagement pour accompagner la décarbonation du transport aérien en Asie-Pacifique, premier marché mondial en devenir avec un trafic passagers attendu en doublement d'ici 2043. Le groupe rappelle que cette région, qui concentre 60% de la population mondiale, est à la fois fortement dépendante de l'aviation pour sa connectivité et particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique.
Le constructeur met en avant le rôle central des carburants d'aviation durables (SAF, pour Sustainable Aviation Fuel), dont la région pourrait assurer 40% de la production mondiale à l'horizon 2050, selon l'Association internationale du transport aérien (IATA).
Plusieurs gouvernements ont déjà fixé des objectifs ou des mandats, notamment Singapour avec une taxe dédiée dès 2026, le Japon avec un objectif de 10% en 2030, ou encore la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Australie et l'Indonésie.
Dans ce cadre, Airbus multiplie les partenariats industriels et institutionnels, allant des accords avec des producteurs et fournisseurs de matières premières aux collaborations avec des compagnies aériennes.
Le groupe souligne notamment ses investissements de 200 millions de dollars aux côtés de Qantas depuis 2022 et jusqu'à 70 MUSD avec Cathay Group annoncés en octobre 2025.
Airbus indique également soutenir des initiatives autour de l'hydrogène et défendre une transition énergétique intégrant des retombées sociales, environnementales et de souveraineté énergétique pour les territoires de la région.
