Airbus-Matthieu Louvot nommé à la tête d'Airbus Helicopters

Airbus AIR.PA a annoncé mardi la nomination de Matthieu Louvot au poste de directeur général de son unité Airbus Helicopters à partir du 1er avril prochain.

Actuellement vice-président exécutif en charge de la stratégie de l'avionneur européen, il succèdera à Bruno Even, qui quitte le groupe pour raisons personnelles et professionnelles, indique le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)