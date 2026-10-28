 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus maintient ses objectifs annuels et parie sur un bond des livraisons en fin d'année
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 17:46

Ajouter Boursorama à vos sources

Le constructeur aéronautique européen Airbus AIR.PA a maintenu mercredi ses prévisions pour 2026, tout en faisant état de résultats trimestriels en demi-teinte.

Airbus a réaffirmé son objectif de livrer environ 870 appareils commerciaux cette année, et a aussi maintenu ses objectifs de production.

Le groupe aura toutefois besoin d'un dernier trimestre record pour atteindre ses ambitions.

Premier constructeur d'avions civils au monde, Airbus a publié un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté de 1,77 milliards d'euros pour le troisième trimestre, en ligne avec les attentes des analystes d'après un consensus publié par le groupe.

Ses ventes se sont en revanche établies à 17,47 milliards d'euros, inférieures aux anticipations des analystes de 17,91 milliards d'euros et en baisse de 2% par rapport à la même période l'année précédente.

Airbus livre généralement davantage d'appareils lors des derniers mois de l'année. L'an dernier, le groupe a toutefois été contraint de réduire ses objectifs de livraison en décembre, du fait de difficultés d'approvisionnement. Ces dernières se sont récemment atténuées.

"Dans un environnement opérationnel et géopolitique complexe, nous sommes concentrés sur l'exécution de nos livraisons tout en maintenant une attention constante en matière de qualité", a déclaré le dirigeant d'Airbus Guillaume Faury dans un communiqué.

(Reportage Joanna Plucinska, Gianluca Lo Nostro et Florence Loève, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIRBUS
191,9200 EUR Euronext Paris -0,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
4,284 +15,39%
CAC 40
7 886,96 0,00%
Pétrole Brent
114,29 +0,08%
GENFIT
11,46 +8,32%
TOTALENERGIES
83,6 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank