Airbus maintient ses objectifs annuels et parie sur un bond des livraisons en fin d'année

Le constructeur aéronautique européen Airbus AIR.PA a maintenu mercredi ses prévisions pour 2026, tout en faisant état de résultats trimestriels en demi-teinte.

Airbus a réaffirmé son objectif de livrer environ 870 appareils commerciaux cette année, et a aussi maintenu ses objectifs de production.

Le groupe aura toutefois besoin d'un dernier trimestre record pour atteindre ses ambitions.

Premier constructeur d'avions civils au monde, Airbus a publié un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté de 1,77 milliards d'euros pour le troisième trimestre, en ligne avec les attentes des analystes d'après un consensus publié par le groupe.

Ses ventes se sont en revanche établies à 17,47 milliards d'euros, inférieures aux anticipations des analystes de 17,91 milliards d'euros et en baisse de 2% par rapport à la même période l'année précédente.

Airbus livre généralement davantage d'appareils lors des derniers mois de l'année. L'an dernier, le groupe a toutefois été contraint de réduire ses objectifs de livraison en décembre, du fait de difficultés d'approvisionnement. Ces dernières se sont récemment atténuées.

"Dans un environnement opérationnel et géopolitique complexe, nous sommes concentrés sur l'exécution de nos livraisons tout en maintenant une attention constante en matière de qualité", a déclaré le dirigeant d'Airbus Guillaume Faury dans un communiqué.

(Reportage Joanna Plucinska, Gianluca Lo Nostro et Florence Loève, édité par Augustin Turpin)