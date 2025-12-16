 Aller au contenu principal
Airbus livre à la Gendarmerie son premier H160
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 15:20

Airbus indique que le premier hélicoptère H160 pour la Gendarmerie nationale française a été remis à l'Agence française d'approvisionnement de la défense (DGA), dix H160 ayant en tout été commandés en décembre 2021 par la DGA au nom du ministère de l'Intérieur.

Le constructeur aéronautique précise que cette livraison fait partie du programme de renouvellement de la flotte d'hélicoptères de la Gendarmerie Nationale, qui a débuté avec la livraison du premier H145 en novembre.

Complémentaires en termes de missions et de capacités, ces 2 appareils partagent également de nombreuses fonctionnalités, facilitant la maintenance, la formation et l'interopérabilité opérationnelle.

La livraison du premier H160 lancera le processus d'acceptation des normes, l'intégration opérationnelle et la mise en service, qui durera jusqu'au début de 2027. Le H160 de la Gendarmerie bénéficiera d'un contrat de soutien géré par Airbus Helicopters.

