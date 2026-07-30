 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Automobile: l'électrique représentera près d'un tiers des ventes en 2026, estime l'AIE
information fournie par AFP 30/07/2026 à 15:39
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les voitures électrique représenteront près d'une vente sur trois dans le monde en 2026, selon l'Agence internationale de l'énergie ( AFP / Ina FASSBENDER )

Les voitures électrique représenteront près d'une vente sur trois dans le monde en 2026, selon l'Agence internationale de l'énergie ( AFP / Ina FASSBENDER )

Les voitures électriques, dont la demande est dopée par la flambée des prix des carburants depuis le début du conflit au Moyen-Orient, représenteront près d'une vente sur trois dans le monde en 2026, selon l'Agence internationale de l'énergie qui a légèrement relevé ses prévisions de mai.

Dans un rapport publié jeudi, l'AIE estime que l'électrique représentera 29% des ventes de voitures neuves cette année dans le monde, contre 28% lors de sa précédente prévision, en mai, dans un marché mondial globalement morose.

Ces chiffres traduisent l'accélération de la progression des voitures électriques par rapport aux véhicules thermiques: leur part de marché s'élevait à 20% en 2024 et à 25% en 2025, selon l'AIE.

L'Agence s'attend à ce que 23 millions de voitures électriques soient vendues dans le monde cette année, soit une progression d'environ 10% par rapport à 2025.

"En dépit d'un contexte difficile pour le marché automobile à l'échelle mondiale", les ventes de véhicules électriques ont rebondi de 4% au deuxième trimestre", à 5 millions, "la crise énergétique déclenchée par le conflit au Moyen-Orient ramenant la volatilité des cours des carburants au premier plan", relève l'AIE.

Cette hausse compense en partie le repli observé pour les trois premiers mois de l'année et, sur l'ensemble du premier semestre, les ventes d'électriques n'ont accusé qu'"une légère baisse" d'environ 1%, pour atteindre "plus de 9 millions de voitures électriques" vendues, souligne l'organisation.

L'Europe, où les mesures de soutien à l'électrique sont répandues, a connu la plus forte hausse des ventes de voitures électriques au premier semestre (+30% par rapport à la même période en 2025).

Elles ont été particulièrement élevées en Allemagne (+140.000), au Royaume-Uni (+100.000) et en France (+95.000).

Aux Etats-Unis, après une baisse en janvier et février suite à la disparition d'un crédit d'impôt fédéral, les ventes de voitures électriques sont reparties à la hausse depuis le mois de mars mais restent en deçà de leur niveau de 2025.

A l'inverse, elles ont presque doublé sur plusieurs marchés déjà significativement développés, comme l'Australie, le Brésil, la Corée du Sud, l'Inde et le Vietnam.

La poursuite de cette dynamique, combinée au développement des politiques de soutien sur plusieurs marchés (dont l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est), permettra selon l'AIE de compenser le ralentissement du marché chinois.

Même si l'électrique devrait atteindre une part record du marché en Chine cette année (plus de 60%), le nombre de voitures électriques vendues devrait y stagner pour la première fois de la décennie, autour de 13,2 millions, estime l'AIE.

Toutes motorisations confondues, le marché automobile mondial reste morose. Au premier semestre, en Chine et aux Etats-Unis, les deux premiers marchés, les ventes de voitures neuves ont reculé respectivement de 20% et plus de 3%, pénalisées par la conjoncture, la flambée des prix des carburants et des politiques de soutien moins favorables.

Ces tendances devraient perdurer sur l'ensemble de l'année et, pour le marché mondial, l'AIE s'attend à ce que "2026 enregistre une baisse par rapport à 2025".

Environnement
Prix de l'energie
Automobile / Equipementiers
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 16:59

    La voiture électrique en Chine c est une réponse à un PB géopolitique. , de plus avec de grandes villes de 10 millions d habitants à plus de 25 millions habitants la voiture électrique a du sens surtout si on installe les centrales électriques à charbon dans les campagnes .. c est triste mais la vie d un citadin à plus d importance que la vie des ruraux

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège social de Coface près de Paris
    Coface: Recul de 13,2% du bénéfice net au S1 dans un environnement "plus difficile"
    information fournie par Reuters 30.07.2026 18:13 

    Coface ‌a fait état jeudi ​d'une baisse de 13,2% de son résultat net part du ​groupe (RNPG) au premier semestre, qui ​ressort à 107,8 ⁠millions d'euros, le spécialiste français ‌de l'assurance-crédit citant un environnement économique "plus difficile". Le directeur ... Lire la suite

  • Le logo de Vusion
    Vusion: CA +34% au S1 avec les VAS et le déploiement d'Edgesens chez Walmart
    information fournie par Reuters 30.07.2026 18:13 

    Vusion a ‌publié jeudi un bond de 34% ​du chiffre d'affaires semestriel, à 820 millions d'euros, porté par son activité ​VAS (étiquettes électroniques de gondoles) et une forte croissance ​dans la zone Amériques ⁠et Asie-Pacifique, avec notamment le déploiement ... Lire la suite

  • Le logo de Worldline
    Worldline révise ses objectifs, l'EBE dépasse les attentes au S1
    information fournie par Reuters 30.07.2026 18:13 

    Worldline ‌a révisé jeudi ses objectifs, tout ​en faisant état d'un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté meilleur qu'attendu sur les ​six premiers mois de l'année. Pour l'exercice en ​cours, en excluant les ⁠cessions, le spécialiste des moyens ‌de paiement ... Lire la suite

  • Le logo de l'UEFA
    Football: L'UEFA brandit la menace d'un boycott de la Coupe du monde
    information fournie par Reuters 30.07.2026 17:46 

    ‌Les pays ​membres de l'UEFA ont voté à ​l'unanimité en ​faveur d'un ⁠boycott de la ‌Coupe du monde de football ​dans ‌le cas ⁠où la Fifa approuverait le ⁠projet de ‌son président, ⁠Gianni Infantino, ‌de ⁠vendre une part de ⁠la ‌compétition à des ​investisseurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank