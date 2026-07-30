Automobile: l'électrique représentera près d'un tiers des ventes en 2026, estime l'AIE

Les voitures électrique représenteront près d'une vente sur trois dans le monde en 2026, selon l'Agence internationale de l'énergie ( AFP / Ina FASSBENDER )

Les voitures électriques, dont la demande est dopée par la flambée des prix des carburants depuis le début du conflit au Moyen-Orient, représenteront près d'une vente sur trois dans le monde en 2026, selon l'Agence internationale de l'énergie qui a légèrement relevé ses prévisions de mai.

Dans un rapport publié jeudi, l'AIE estime que l'électrique représentera 29% des ventes de voitures neuves cette année dans le monde, contre 28% lors de sa précédente prévision, en mai, dans un marché mondial globalement morose.

Ces chiffres traduisent l'accélération de la progression des voitures électriques par rapport aux véhicules thermiques: leur part de marché s'élevait à 20% en 2024 et à 25% en 2025, selon l'AIE.

L'Agence s'attend à ce que 23 millions de voitures électriques soient vendues dans le monde cette année, soit une progression d'environ 10% par rapport à 2025.

"En dépit d'un contexte difficile pour le marché automobile à l'échelle mondiale", les ventes de véhicules électriques ont rebondi de 4% au deuxième trimestre", à 5 millions, "la crise énergétique déclenchée par le conflit au Moyen-Orient ramenant la volatilité des cours des carburants au premier plan", relève l'AIE.

Cette hausse compense en partie le repli observé pour les trois premiers mois de l'année et, sur l'ensemble du premier semestre, les ventes d'électriques n'ont accusé qu'"une légère baisse" d'environ 1%, pour atteindre "plus de 9 millions de voitures électriques" vendues, souligne l'organisation.

L'Europe, où les mesures de soutien à l'électrique sont répandues, a connu la plus forte hausse des ventes de voitures électriques au premier semestre (+30% par rapport à la même période en 2025).

Elles ont été particulièrement élevées en Allemagne (+140.000), au Royaume-Uni (+100.000) et en France (+95.000).

Aux Etats-Unis, après une baisse en janvier et février suite à la disparition d'un crédit d'impôt fédéral, les ventes de voitures électriques sont reparties à la hausse depuis le mois de mars mais restent en deçà de leur niveau de 2025.

A l'inverse, elles ont presque doublé sur plusieurs marchés déjà significativement développés, comme l'Australie, le Brésil, la Corée du Sud, l'Inde et le Vietnam.

La poursuite de cette dynamique, combinée au développement des politiques de soutien sur plusieurs marchés (dont l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est), permettra selon l'AIE de compenser le ralentissement du marché chinois.

Même si l'électrique devrait atteindre une part record du marché en Chine cette année (plus de 60%), le nombre de voitures électriques vendues devrait y stagner pour la première fois de la décennie, autour de 13,2 millions, estime l'AIE.

Toutes motorisations confondues, le marché automobile mondial reste morose. Au premier semestre, en Chine et aux Etats-Unis, les deux premiers marchés, les ventes de voitures neuves ont reculé respectivement de 20% et plus de 3%, pénalisées par la conjoncture, la flambée des prix des carburants et des politiques de soutien moins favorables.

Ces tendances devraient perdurer sur l'ensemble de l'année et, pour le marché mondial, l'AIE s'attend à ce que "2026 enregistre une baisse par rapport à 2025".