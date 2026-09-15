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Airbus-Linfox Group a pris livraison d'un hélicoptère Airbus H160
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 07:08
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Airbus SE AIR.PA :

* LINFOX GROUP A PRIS LIVRAISON DU PREMIER HÉLICOPTÈRE AIRBUS H160 D'AUSTRALIE

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(Rédaction de Gdansk)

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