Airbus-Linfox Group a pris livraison d'un hélicoptère Airbus H160

Airbus SE AIR.PA :
* LINFOX GROUP A PRIS LIVRAISON DU PREMIER HÉLICOPTÈRE AIRBUS H160 D'AUSTRALIE
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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(Actualisé avec détails §§3-6) AXA AXAF.PA a annoncé mardi viser une rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) comprise entre 15% et 17% de 2027 à 2029, l'assureur français tenant ce jour sa journée investisseurs destinée à la présentation de ses objectifs ... Lire la suite
Le Canada, qui cherche à réduire sa dépendance économique à l'égard des Etats-Unis, courtise les investisseurs étrangers et veut apparaître comme une destination sûre où investir "dans un monde très incertain", a déclaré lundi son ministre des Finances à l'AFP. ... Lire la suite
Les obligations ont chuté mardi, propulsant les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, référence du marché, à leur plus haut niveau depuis 2007, alors que la hausse des cours du pétrole a inquiété les investisseurs à l'approche des réunions décisives ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
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