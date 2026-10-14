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Airbus lie les défenses antiaériennes allemandes et suédoises au sein d'un réseau de l'OTAN
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 18:24

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Le groupe a réussi à interconnecter plusieurs systèmes de défense antiaérienne lors de l'exercice SPARTAN ARROW 26, organisé en Crète, démontrant leur capacité à fonctionner conjointement face aux drones et aux missiles de croisière.

Airbus Defence and Space a connecté pour la première fois le système allemand IRIS-T SLM et le système suédois Patriot au poste de commandement allemand SAMOC, chargé de coordonner les moyens de défense antiaérienne en temps réel.

Cette intégration a permis le premier tir réel de l'IRIS-T SLM par un équipage entièrement allemand, une étape préalable à sa certification par l'Otan. La Suède a également réalisé son premier tir autonome de Patriot via ce réseau, validant la certification de ses systèmes par l'Alliance.

Airbus a par ailleurs intégré le système allemand de défense antiaérienne à courte portée LeFlaSys, constituant ainsi un dispositif multicouche couvrant les courtes, moyennes et longues distances.

Les données recueillies durant l'exercice, notamment sur les temps de réaction, la bande passante et la résistance au brouillage, contribueront au développement des capacités de commandement et de contrôle interconnectées de l'Otan.

Le titre a progressé de 2% aujourd'hui à Paris, autour des 190 euros.

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