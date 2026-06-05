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Airbus : les livraisons redécollent en mai
information fournie par Boursorama avec AFP 05/06/2026 à 11:08

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

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Le constructeur aéronautique Airbus a livré 81 avions en mai portant à 262 le nombre d'appareils livrés depuis janvier, rattrapant ainsi le lent démarrage du premier trimestre.

A fin mai, les 262 avions ont été livrés à 68 clients. L'année dernière, les livraisons s'étaient élevées à 243 à la même date.

En mai 2025, 51 appareils avaient été remis aux compagnies aériennes.

Le mois de mai a été fructueux avec 379 commandes, porté par celle de 150 avions A220-300 passée par la compagnie aérienne malaisienne AirAsia.

Début mai, la première compagnie aérienne à bas prix d'Asie et Airbus avaient annoncé cette commande d'un montant de 19 milliards de dollars (17,3 milliards d'euros).

A ce jour, c'est la plus grosse commande ferme faite en une seule fois sur cet appareil, le plus petit avion commercial d'Airbus.

Le bilan des livraisons des avionneurs est toujours scruté de près, car il préfigure les résultats financiers, les compagnies aériennes acquittant la majorité du prix d'achat lorsqu'elles reçoivent leurs appareils.

Au premier trimestre, l'avionneur européen a été pénalisé par de faibles livraisons dues principalement à la pénurie de moteurs de l'américain Pratt & Whitney.

Malgré cette situation dont l'impact se fera encore ressentir en 2026 et 2027, selon le patron d'Airbus Guillaume Faury, l'avionneur a maintenu ses objectifs pour l'année.

Il compte toujours livrer un nombre record de 870 avions commerciaux en 2026, soit plus que la meilleure année, en 2019, avant la pandémie du Covid (863 appareils).

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