Airbus : les livraisons en hausse malgré les perturbations sur les A330

Le constructeur aéronautique Airbus, dont la livraison d'A330 a été perturbée cette année, a livré en septembre 72 avions, portant à 547 le nombre d'appareils envoyés chez ses clients depuis le début de l'année.

Au premier semestre, l'avionneur européen avait dit vouloir livrer en 2026 un nombre record de 870 avions commerciaux, soit plus que la meilleure année, en 2019, avant la pandémie du Covid (863 appareils).

Après le repli habituel du mois d'août et ses 57 appareils, les livraisons ont repris en septembre, avec 72 avions livrés à 37 clients. A la même période l'année dernière, Airbus en avait livré presque autant (73).

Le bilan des livraisons des avionneurs est toujours scruté de près car il préfigure les résultats financiers, les compagnies aériennes acquittant la majorité du prix d'achat lorsqu'elles reçoivent leurs appareils.

Cette année, les livraisons d'A330 du constructeur ont été perturbées pendant des mois après la découverte d'un outil oublié dans un avion mais sans incidence sur la sûreté.

"Nous avons récemment identifié un problème de qualité isolé sur le plan horizontal au niveau de la queue d'un A330", avait indiqué début septembre un porte-parole d'Airbus dans un communiqué.

"Cela nous a amenés à inspecter les A330 dans le processus de production, ralentissant les livraisons mensuelles lors de l'été", a ajouté ce porte-parole.

Selon une source proche du dossier le 1er octobre, "tous les A330 livrés entre janvier 2021 et juillet 2026 sont potentiellement concernés" et le "volume exact de la flotte concernée sera convenu avec l'AESA et communiqué aux opérateurs concernés".

Sur l'année, 13 appareils A330 ont été livrés : un A330-200 le 28 avril et douze A330-900, dont le dernier le 29 septembre.

Côté commandes, tous appareils confondus, le nombre continue de baisser, après 204 en juillet et 67 en août, 17 avions ont été commandés en septembre, dont 15 par la compagnie aérienne Air Cairo et deux par la compagnie aérienne FlyOne Armenia pour sa première commande directe de deux avions Airbus, des A321neo, un contrat qui avait été annoncé lors de la visite d'Emmanuel Macron à Erevan en mai.