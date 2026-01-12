 Aller au contenu principal
Airbus-Les livraisons en hausse de 4% en 2025
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 17:51

Airbus AIR.PA a déclaré lundi que ses livraisons d'avions commerciaux ont progressé de 4% en 2025, avec 793 appareils livrés à 91 clients, tout en dépassant légèrement son objectif révisé le mois dernier.

Airbus a averti que l'environnement opérationnel restait "complexe et dynamique", bien que l'avionneur européen a légèrement dépassé son objectif révisé en décembre à environ 790 avions, contre une prévision précédente de 820 appareils.

Le constructeur a déclaré lundi avoir également remporté 1.000 commandes brutes et 889 nettes.

En 2024, il avait livré 766 appareils et 735 en 2023, selon le communiqué.

Boeing BA.N , qui doit publier ses résultats annuels mardi, a livré 537 appareils entre janvier et novembre.

Airbus publiera pour sa part le 19 février ses résultats annuels.

(Rédigé par Tim Hepher et Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

