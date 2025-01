Airbus : leader du CAC40 avec +3% pour la 1ère séance 2025 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 14:06









(CercleFinance.com) - Airbus profite de perspectives très favorables pour le trafic aérien en 2025 (qui suppose une hausse des commandes d'appareils pour faire face à la demande d'ici 2030) : le titre s'impose comme leader du CAC40 avec +3% pour cette 1ère séance du millésime 2025, avec à la clé un re-test du zénith historique de clôture des 160E du 13 décembre.

Attention toutefois au risque de double-top dans un marché chèrement valorisé (Airbus affiche un PER de 23) et le seuil d'alerte se situe vers 154E/153,7E, le plancher court terme à ne pas enfoncer, sous peine d'aller rechercher du soutien au niveau des 145,5E, l'ex-résistance du 11 novembre dernier.





