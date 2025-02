Airbus: le titre recule, prévisions 2025 jugées prudentes information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'accroître ses livraisons comme son résultat opérationnel cette année, mais ses prévisions jugées prudentes faisaient reculer son titre en Bourse de Paris.



L'avionneur s'est donné comme objectif de livrer autour de 820 appareils commerciaux cette année, soit une hausse de 7% par rapport aux 766 avions civils vendus l'an dernier.



Le groupe déclare par ailleurs viser un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de quelque sept milliards d'euros, contre 5,4 milliards en 2024 et 5,8 milliards en 2023.



Dans une note de réaction, les analystes d'Allinvest Securities considèrent cette 'guidance' comme 'un peu juste', tout comme ceux de RBC qui estime qu'Airbus fait preuve d'un certain 'conservatisme'.



Sur l'exercice 2024, son chiffre d'affaires consolidé s'est accru de 6% pour atteindre 69,2 milliards d'euros, contre 68,3 milliards attendus par le marché.



Bonne surprise, le flux de trésorerie disponible s'est établi à 4,46 milliards d'euros, contre 4,01 milliards en 2023 et un consensus qui le donnait à 3,37 milliards.



Airbus, qui dit avoir atteint ses objectifs annuels 2024, compte proposer à ses actionnaires un dividende de deux euros par titre, à comparer avec 1,80 euro en 2023, assorti d'un dividende exceptionnel d'un euro l'action.



Suite à cette publication, l'action perdait plus de 2% jeudi matin dans les premiers échanges, essuyant l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40.





