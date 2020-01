Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-La justice française valide l'accord conclu avec le PNF Reuters • 31/01/2020 à 15:21









PARIS, 31 janvier (Reuters) - La justice française a homologué vendredi l'accord passé entre Airbus AIR.PA et le parquet national financier (PNF) qui solde l'enquête pour corruption ouverte contre l'avionneur européen moyennant le versement d'une amende d'intérêt public de 2,083 milliards d'euros. L'accord conclu avec les autorités françaises prévoit en outre qu'Airbus se place sous la surveillance de l'Agence française anticorruption pendant trois ans. (Laurence Frost et Simon Carraud, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.25%